Умерла звезда сериала "Доктор Кто"

Американский актер Пол Дарроу, известный по сериалу "Доктор Кто", скончался в возрасте 78 лет. Последние пять лет жизни он был прикован к инвалидной коляске, но причины смерти не сообщаются.
Однако известно, что в 2014 году Дарроу пришлось ампутировали обе ноги. За свою карьеру покойный сыграл роли в более чем в 30 фильмах и сериалах. К примеру, картины стали популярны "Умри, но не сейчас" и "Бешеная луна". О времени и месте прощания будет сообщено позднее.
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