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Бледанс встала грудью за осрамившуюся на всю страну Малышеву

Эвелина Бледанс. Фото: instagram.com/bledans
Артистка, которая воспитывает сына Семена с синдромом Дауна, вступилась за телеведущую, назвавшую больных детей "кретинами" в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале. Эвелина Бледанс попросила прекратить массовую травлю Малышевой.
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Актриса напомнила, сколько ведущая сделала для детей с особенностями развития. В частности, и для самой Эвелины Бледанс.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

"Елена Васильевна всегда поддерживает нас с Семеном и делает программы, включая с синдромом Дауна", – приводит слова знаменитости "Ридус". Актриса уверена, что Малышева не могла такого сказать. "Она никогда такое не скажет, я знаю ее отношение к больным детям", — заявила Эвелина Бледанс.

Также звезда отметила, что "многие перепечатывают новость, но выпуск сам никто не смотрел". "Она рассказывает об особенностях, она говорит о психологическом здоровье родителей, делает очень полезные вещи", – цитирует Эвелину Бледанс iReactor.

В частности, артистка рассказала, что телеведущая одна из первых поддержала ее благотворительную акцию "Мы все разные". Эвелина Бледанс попросила прекратить массовую травлю Малышевой.

При этом она добавила, что рядом с телеведущей находятся доктора наук, которые бы ее обязательно поправили, если бы она некорректно выражалась.

"Малышеву любит публика, слушает и прислушивается, поэтому коверкать информацию недопустимо", — заключила Эвелина Бледанс.

Напомним, 13 июня, на Первом канале вышел новый выпуск "Жить здорово". Он был посвящен детям-аутистам. Во время программы Елена Малышева предложила обсудить, "откуда берутся кретины". 

Высказывание телеведущей вызвало резкую реакцию и среди специалистов в сфере медицины, и среди рядовых зрителей. Помимо Эвелины Бледанс, свое мнение выразили другие звезды шоу-бизнеса. В частности, Ксения Собчак осудила Малышеву за ее слова.

Автор: Валерия Нарская14 июня 2019, 15:24
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