Народ пришел в ужас от странного поступка Елены Малышевой
На фото телеведущая, улыбаясь, держит в руках сумку, из которой торчат белые туфли на шпильке. Знаменитость заявила, что сняла обувь и два часа добиралась до дома пешком.
"Итог дня: пройдено 10,69 километра, сделано 15 343 шага, потрачено 905 килокалорий. И все-таки я рада!" – подписала снимок довольная собой Елена Малышева.
Компанию ведущей составил юрист Айдын Джебраилов, за что она говорит "задушевное спасибо". По ее мнению, друг проявил мужество и героизм.
Подписчики пришли в восторг от поступка Малышевой. "Молодцы! Подаете пример всем!", "Вы очень сильная женщина!", "Я обожаю Вас и не устаю это повторять. Умнейшая!" – завалили ее комплиментами обожатели.
Нашлись и те, кто увидел в этом рассказе подвох. "Странно. У меня сотовый показывает 22 тысячи шагов и не более 300 килокалорий", – заподозрил обман пользователь Сети.
"Вот и неправда! Столько килокалорий не сгорят за десять километров!" – отметил критик.
Многие подумали, что Елена шла по городу без обуви. "Босиком? Как босиком? Больно же! Вы же наверняка стерли ступни в кровь!" – забеспокоился подписчик.
Однако звезда Первого канала всех успокоила. "Конечно же, нет! В кедах. Поэтому туфли в сумке!" – пояснила она.
Добавим, что для Малышевой эта прогулка стала настоящим экспериментом. Телеведущая призналась, что проделала такой маршрут впервые в жизни.
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