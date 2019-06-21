Народ пришел в ужас от странного поступка Елены Малышевой

В последнее время Елена Малышева не перестает удивлять. На этот раз она выложила пост в Instagram, сделав внезапное заявление. Публика не ожидала ничего подобного.

На фото телеведущая, улыбаясь, держит в руках сумку, из которой торчат белые туфли на шпильке. Знаменитость заявила, что сняла обувь и два часа добиралась до дома пешком.

"Итог дня: пройдено 10,69 километра, сделано 15 343 шага, потрачено 905 килокалорий. И все-таки я рада!" – подписала снимок довольная собой Елена Малышева.

Компанию ведущей составил юрист Айдын Джебраилов, за что она говорит "задушевное спасибо". По ее мнению, друг проявил мужество и героизм.



Подписчики пришли в восторг от поступка Малышевой. "Молодцы! Подаете пример всем!", "Вы очень сильная женщина!", "Я обожаю Вас и не устаю это повторять. Умнейшая!" – завалили ее комплиментами обожатели.

Нашлись и те, кто увидел в этом рассказе подвох. "Странно. У меня сотовый показывает 22 тысячи шагов и не более 300 килокалорий", – заподозрил обман пользователь Сети.

"Вот и неправда! Столько килокалорий не сгорят за десять километров!" – отметил критик.

Многие подумали, что Елена шла по городу без обуви. "Босиком? Как босиком? Больно же! Вы же наверняка стерли ступни в кровь!" – забеспокоился подписчик.

Однако звезда Первого канала всех успокоила. "Конечно же, нет! В кедах. Поэтому туфли в сумке!" – пояснила она.

Добавим, что для Малышевой эта прогулка стала настоящим экспериментом. Телеведущая призналась, что проделала такой маршрут впервые в жизни.