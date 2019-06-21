В Подмосковье грабитель с пистолетом напал на женщину

В парке Балашихи вооруженный мужчина напал на женщину и отобрал у нее ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. О случившемся потерпевшая сообщила в полицию.
Правоохранители уже задержали мужчину. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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