В Сеть утекли фото пухлой Анджелины Джоли

Поклонники известной голливудской актрисы Анджелины Джоли бурно обсуждают ее необычные фото, распространившееся в Сети. Примечательно то, что на снимках звезда выглядит довольно упитанной.

Правда, все дело в том, что на кадрах Джоли всего год. Она позирует фотографу вместе с матерью на фоне моря, а также в квартире семьи. В малышке трудно распознать будущую роковую красотку, отмечают пользователи – у нее довольно светлые кудри и милые щечки. Кроме того, внимание комментаторов привлекла мать актрисы. Некоторые сочли ее куда более привлекательной, чем Анджелину.