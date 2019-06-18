Ярмольник попал в серьезное ДТП в Москве

Российский артист Леонид Ярмольник попал в аварию на перекрестке возле Новодевичьего монастыря в Москве. Актер сидел за рулем автомобиля Mercedes, когда в него врезался велосипедист.
Концертный директор артиста Табриз Шахиди рассказал "Комсомольской правде", что невнимательный велосипедист поцарапал решетку и капот, и Леониду Ярмольнику пришлось вызвать инспекторов, чтобы они составили протокол для страховой компании. "Никто не пострадал. Все счастливы", – добавил представитель актера.
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