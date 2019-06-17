Поклонники молятся за здоровье Димаша Кудайбергена
"Массовый психоз на почве фанатизма произошел у российских фанатов Димаша, – считает Гражданин Кадет. – Они предлагают провозгласить Димаша богом, многие агностики готовы принять эту веру".
"Фанаты массово создают кулоны с образами Димаша, а по вечерам ставят свечки возле его фотографий молясь за здоровье певца, – продолжает Кадет. – И эта зависимость от кумира превращается массовую истерию – в глазах пользователей он стал святым, как говорят сегодня и о Юле Началовой. Особенно это выгодно блогерам – они получают просмотры подписчиков и тысячи комментариев, типа, "бог, ангел, святой, мы молимся за тебя".
Гражданин Кадет убежден, что многим поклонникам нужна помощь психолога, так как они перестают интересоваться реальной жизнью. "У типичного фаната Димаша утро начинается так: он встает включает песню Димаша , потом ищет новости про Димаша, ходит по группам в социальных сетях и смотрит, что и кто сказал про певца. И не дай вам оскорбить Димаша – поклонники забросают камнями, заплюют и проклянут", – заверил Кадет.
Но вообще-то любовь к этому молодому вокалисту и мультиинструменталисту из Казахстана вполне объяснима, ведь налицо явный талант. Димаш поражает даже маститых музыкальных критиков (что уж говорить о рядовых слушателях!) своим широким вокальным диапазоном, охватывающим пять октав – от нижней части баритонового регистра до самых высоких нот сопрано и свисткового таланта.Поклонников неизменно подкупает верность Кудайбергена национальным традициям, корням, культуре и владение им традиционными музыкальными инструментами, такими как домбра.
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