Поклонники молятся за здоровье Димаша Кудайбергена

Димашу Кудайбергену всего 25 лет, но он уже - Заслуженный деятель искусств Казахстана. За его плечами – победа на "Славянском базаре в Витебске", участие в премии МУЗ ТВ, два аншлаговых концерта в Кремле и сотрудничество с самим Игорем Крутым. Кажется, что молодого артиста все обожают. Но блогер Гражданин Кадет, знаменитый своими резонансными выступлениями против Виталины Цымбалбюк-Романовской, видит в этом тревожную тенденцию.

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