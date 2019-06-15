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У Макса Коржа появился наследник

В семье рэпера пополнение – жена родила ему сына
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Известный белорусский рэпер Макс Корж стал отцом во второй раз. Как пишет "СтарХит", супруга Татьяна родила исполнителю сына. Имя новоиспеченного наследника пока не называется, о беременности жены Корж решился рассказать поклонникам только в марте, так что видимо первое время пара будет скрывать малыша от любопытных глаз. 

Макс и Татьяна поженились в 2012 году. Пара уже ростит дочь Эмилию – девочки шесть лет. Малышка профессионально занимается балетом. Корж не раз заявлял в беседах с журналистами, что мечтает о большой семье и намекал на будущее пополнение. 

15 июня 2019, 11:26

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