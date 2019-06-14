Питт перестал следить за собой после развода с Джоли
Папарацци обратили внимание, что популярный артист вот уже несколько дней ходит в одной и той же одежде. 4 июня Брэд Питт появился на публике в белой водолазке, коричневой футболке, темных штанах и серой кепке. В таком же образе актер гулял по улицам города 10 июня.
Западные СМИ предположили, что артист перестал следить за внешним видом после развода со звездой "Малефисенты". На его душевное состояние мог повлиять и суд об опеке над детьми. Однако некоторые поклонники выступили в защиту кумира. Они заявили, что артист экспериментирует с базовым гардеробом, подчеркивает Woman.ru.
Напомним, что в сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака. Актриса обвинила Брэда Питта в алкогольной зависимости. Поводом для разрыва стали также разные взгляды на воспитании наследников. Звезда настояла на передаче ей полной опеки над пятью детьми.
Недавно голливудский актер принял участие в съемках девятой ленты кинорежиссера Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". Его партнером по съемочной площадке стал Леонардо Ди Каприо. События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Премьера фильма в России состоится 8 августа 2019 года.
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