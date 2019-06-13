Экс-ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Михаил Рольник впал в кому в Москве. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам медиков, диджей находится в критическом состоянии.
Ведущего музыкального канала обнаружили без сознания на детской площадке на северо-западе столицы. В его крови нашли 4,2 промилле алкоголя. Как передает Telegram-канал Baza, такое количество спиртного эквивалентно "нескольким бутылкам водки, выпитых залпом". Кроме того, состояние диджея усугубляется посторонними веществами, найденными в ходе анализа.
Напомним, что Михаил Рольник стал работать на популярном телеканале MTV в 1999 году. Он вел такие программы, как "Shit-парад" и "12 злобных зрителей".
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