Ждет третьего ребенка: Германика появилась на красной дорожке с большим животом

Известный режиссер ожидает прибавления в семье. Валерия Гай Германика приехала на открытие фестиваля "Кинотавр" на внушительном сроке.

На красной дорожке звезда появилась в черном облагающем платье. Наряд подчеркивал подросший живот, который не оставил сомнений: Валерия Гай Германика скоро станет мамой в третий раз.

Журналистов знаменитость всячески избегала. Она недолго побыла на прессволле и ушла в зал. Репортерам не удалось узнать о самочувствии режиссера и выяснить подробности личной жизни. Имя спутника Валерии на красной дорожке "Кинотавра" тоже осталось загадкой.

Кто отец будущего малыша, неизвестно. По официальным данным, знаменитость развелась с Вадимом Любушкиным в 2016 году. Через полгода после бракосочетания Валерия Гай Германика узнала, что ее избранник – двоеженец. У мужчины была законная жена, с которой он зарегистрировал отношения в Америке.

В браке с Вадимом у режиссера родилась дочь Северина – ей уже исполнилось три года. Также звезда воспитывает 11-летнюю Октавию, имя отца которой до сих пор держится в тайне. О личной жизни Валерия Гай Германика говорить не любит и редко делится снимками дочерей в соцсетях, сообщает StarHit.