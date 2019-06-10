Ждет третьего ребенка: Германика появилась на красной дорожке с большим животом
На красной дорожке звезда появилась в черном облагающем платье. Наряд подчеркивал подросший живот, который не оставил сомнений: Валерия Гай Германика скоро станет мамой в третий раз.
Журналистов знаменитость всячески избегала. Она недолго побыла на прессволле и ушла в зал. Репортерам не удалось узнать о самочувствии режиссера и выяснить подробности личной жизни. Имя спутника Валерии на красной дорожке "Кинотавра" тоже осталось загадкой.
Кто отец будущего малыша, неизвестно. По официальным данным, знаменитость развелась с Вадимом Любушкиным в 2016 году. Через полгода после бракосочетания Валерия Гай Германика узнала, что ее избранник – двоеженец. У мужчины была законная жена, с которой он зарегистрировал отношения в Америке.
В браке с Вадимом у режиссера родилась дочь Северина – ей уже исполнилось три года. Также звезда воспитывает 11-летнюю Октавию, имя отца которой до сих пор держится в тайне. О личной жизни Валерия Гай Германика говорить не любит и редко делится снимками дочерей в соцсетях, сообщает StarHit.
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