Лоза научил подписчиков правильно мыть котов

Видимо на фоне экстремально жаркой погоды, установившейся в Москве в выходные, Юрий Лоза решил поделиться со своими подписчиками в Facebook подробной инструкцией как помыть кота.

Деликатную процедуру музыкальный критик описал в восьми пунктах, не упустив как физические аспекты – к примеру, посоветовав предварительно подстричь животному когти, так и психологические. Кроме того, в перечне присутствуют довольно смелые советы: такие, как, например, "отжать кота". В заключение артист пошутил про самый популярный способ – повыть кошку при помощи унитаза.



