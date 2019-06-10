Лоза научил подписчиков правильно мыть котов

Видимо на фоне экстремально жаркой погоды, установившейся в Москве в выходные, Юрий Лоза решил поделиться со своими подписчиками в Facebook подробной инструкцией как помыть кота.
Деликатную процедуру музыкальный критик описал в восьми пунктах, не упустив как физические аспекты – к примеру, посоветовав предварительно подстричь животному когти, так и психологические. Кроме того, в перечне присутствуют довольно смелые советы: такие, как, например, "отжать кота". В заключение артист пошутил про самый популярный способ – повыть кошку при помощи унитаза.
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