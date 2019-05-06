Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 мая 2019 года
Трясущуюся Пугачеву сняли вместе с детьми
В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева предстала без косметики, в скромной одежде. Примадонну сняли во время занятий с детьми.
На записи, опубликованной в социальных сетях, Примадонна, облаченная в черные леггинсы и тунику, показывает ребятам некоторые танцевальные движения. Алла Пугачева, несмотря на возраст, резво двигается и ритмично трясет головой.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Балерина выступила с заявлением
у артиста обнаружились серьезные проблемы с легкими
От случившегося волосы дыбом
Певица показала новорожденного малыша
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Про алкоголь
Кушаю на ночь
Много глупых парней
Женское домиирование
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Работа на первом месте
Меня сглазила подруга
Вегетарианцы долго не живут
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
Отдай миллион!
отношения
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
У меня страх перед насекомыми.
почему всё так сложно?
Начинаю свое движение в творчестве
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Беременна от женатого
Стало страшно ездить.