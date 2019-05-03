Раздобревшая Семенович ужаснула отсутствием вкуса
Костюм Анны Семенович не скрывает, а, напротив, подчеркивает недостатки фигуры певицы. Артистка еще раз подтвердила, что с чувством стиля у нее не все в порядке, отметила в интервью Дням.Ру ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.
"Ну вот никогда она не отличалась особенным чувством стиля. Эта фотография тому доказательство. Стразы, баска, ремешок, прозрачные вставки и как вишенка на торте – красный пиджак (все лучше сразу). Какая-то безвкусица. Да и не скрадывает этот костюм ее недостатки, скорее наоборот подчеркивает", – раскритиковала костюм Анны Семенович стилист.
Речь шла о наряде, в котором Анна Семенович появилась на сцене столичного клуба Adrenaline Stadium. На днях там прошел дебютный гала-концерт "Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты". Прозвучали хорошо знакомые и любимые миллионами зрителей музыкальные хиты 80-х, 90-х и нулевых годов.
Анна Семенович привлекла особое внимание зрителей. Красавица с аппетитными формами появилась на сцене в обтягивающем черном наряде и красном пиджаке – который не скрывал округлившийся живот известной певицы.
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