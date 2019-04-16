"Слишком горячо": Семенович взбудоражила мужчин откровенным фото
Звезда позировала в черном боди, которое прекрасно подчеркнуло ее аппетитные формы. Смелый образ Анна Семенович дополнила шелковой накидкой и туфлями на шпильке.
"Теплота в душе передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", – подписала кадр Анна Семенович.
Поклонникам пришлось по душе новое фото артистки. Они засыпали Анну Семенович комплиментами: "Взбудоражило фото. Уже два часа успокоиться не могу", "В этой девушке все прекрасно. И женственность, и стиль. Многим бы поучиться", "Я так взбудоражился, не знаю, как теперь разбудоражиться", "Слишком горячо", "Прекрасная фигура!"
Однако нашлись и те, кто посчитал, что Анна Семенович злоупотребила фоторедактором. "Использовать фотошоп аккуратнее надо! Куда делась полоса от уголка столба в районе живота?", "Вы сами-то себя узнаете на фото?", "Фотошоп – наше все", – высказались критики.
Напомним, что ранее Анна Семенович ответила на вопросы о личной жизни. На главный – о наследнике – певица отшутилась. Она заявила, что любит детей, но только чужих.
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