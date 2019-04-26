Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
Злопыхатели разнесли новый снимок Семенович в Instagram в пух и прах. По мнению пользователей Сети, знаменитость переборщила с ретушью или с процедурами.
"Аннушка, что с лицом? То ли фотошоп, то ли процедурами увлеклась", – выразил мнение один из подписчиков. Стоит отметить, что на подобные выпады Семенович не реагирует. Скорее всего, у Анны попросту нет времени погружаться в комментарии и отвечать злым языкам.
Ранее Анна Семенович поделилась с поклонниками пикантным снимком на своей странице в Instagram. Артистка привела представителей сильного пола в восторг.
Звезда позировала в черном боди, которое прекрасно подчеркнуло ее аппетитные формы. Смелый образ Анна Семенович дополнила шелковой накидкой и туфлями на шпильке.
"Теплота в душе передается и на внешность. Всем отличного дня и недели. Как и обещала, пусть это фото немного взбудоражит мужчин", – подписала кадр Анна Семенович.
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