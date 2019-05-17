Попа-убийца: знаменитая телеведущая едва не умерла после операции на ягодицах

Известная телеведущая стала инвалидом после операции на ягодицах. Желание иметь красивую попу едва не погубило Джину Кальдерон. Колумбийка призывает женщин добиваться красивых форм в спортзале.

Под нож хирурга известная телеведущая ложилась уже 17 раз. И все из-за того, что когда-то Джине Кальдерон захотелось увеличить ягодицы. Однако импланты, которые поставили девушке, оказались ядовитыми.

На операцию 27-летняя телезвезда решилась 3 года назад. Поначалу девушка была довольна результатом, однако вскоре известная телеведущая почувствовала острое недомогание. Джина потребовала удалить ядовитые импланты.

Несмотря на то, что инородные тела удалили, в ягодицах известной телеведущей стали появляться уплотнения, похожие на твердые шарики. Они причиняли телезвезде сильную боль. Врачи объяснили, что в поврежденных тканях начался фиброз: разрастание соединительной ткани.

"Это может убить. Это очень больно. Красивой попы все равно не получилось, но здоровье подорвано", – жалуется поклонникам телеведущая.

Джине пришлось перенести почти два десятка операций. Однако часть новообразований в ягодицах все еще осталась, так что известной телеведущей придется не раз лечь под нож. Кальдерон делится своей печальной историей с подписчиками и призывает женщин добиваться привлекательных форм диетами и спортзалом, а не на операционном столе, пишет "Экспресс-газета".