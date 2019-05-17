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Шоу-бизнес

Попа-убийца: знаменитая телеведущая едва не умерла после операции на ягодицах

Джина Кальдерон. Фото: instagram.com/yinacalderonoficial
Известная телеведущая стала инвалидом после операции на ягодицах. Желание иметь красивую попу едва не погубило Джину Кальдерон. Колумбийка призывает женщин добиваться красивых форм в спортзале.
прочитано 561 раз

Под нож хирурга известная телеведущая ложилась уже 17 раз. И все из-за того, что когда-то Джине Кальдерон захотелось увеличить ягодицы. Однако импланты, которые поставили девушке, оказались ядовитыми.

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На операцию 27-летняя телезвезда решилась 3 года назад. Поначалу девушка была довольна результатом, однако вскоре известная телеведущая почувствовала острое недомогание. Джина потребовала удалить ядовитые импланты.

Несмотря на то, что инородные тела удалили, в ягодицах известной телеведущей стали появляться уплотнения, похожие на твердые шарики. Они причиняли телезвезде сильную боль. Врачи объяснили, что в поврежденных тканях начался фиброз: разрастание соединительной ткани.

 "Это может убить. Это очень больно. Красивой попы все равно не получилось, но здоровье подорвано", – жалуется поклонникам телеведущая. 

Джине пришлось перенести почти два десятка операций. Однако часть новообразований в ягодицах все еще осталась, так что известной телеведущей придется не раз лечь под нож. Кальдерон делится своей печальной историей с подписчиками и призывает женщин добиваться привлекательных форм диетами и спортзалом, а не на операционном столе, пишет "Экспресс-газета".

Автор: Андрей Евлампиев17 мая 2019, 21:22

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На Аниту Цой похожа.
У той тоже вся жизнь в борьбе с собственной дуростью.
1

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