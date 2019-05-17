Попа-убийца: знаменитая телеведущая едва не умерла после операции на ягодицах
Под нож хирурга известная телеведущая ложилась уже 17 раз. И все из-за того, что когда-то Джине Кальдерон захотелось увеличить ягодицы. Однако импланты, которые поставили девушке, оказались ядовитыми.
На операцию 27-летняя телезвезда решилась 3 года назад. Поначалу девушка была довольна результатом, однако вскоре известная телеведущая почувствовала острое недомогание. Джина потребовала удалить ядовитые импланты.
Несмотря на то, что инородные тела удалили, в ягодицах известной телеведущей стали появляться уплотнения, похожие на твердые шарики. Они причиняли телезвезде сильную боль. Врачи объяснили, что в поврежденных тканях начался фиброз: разрастание соединительной ткани.
"Это может убить. Это очень больно. Красивой попы все равно не получилось, но здоровье подорвано", – жалуется поклонникам телеведущая.
Джине пришлось перенести почти два десятка операций. Однако часть новообразований в ягодицах все еще осталась, так что известной телеведущей придется не раз лечь под нож. Кальдерон делится своей печальной историей с подписчиками и призывает женщин добиваться привлекательных форм диетами и спортзалом, а не на операционном столе, пишет "Экспресс-газета".
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