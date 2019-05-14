Окровавленная жена Мамаева зажала в руке шприц
В личном Instagram супруги осужденного на прошлой неделе футболиста Павла Мамаева появился необычный снимок. На нем Алана Мамаева запечатлена в больничной палате.
Девушка стоит в распахнутом халате. Ее голова перевязана. Тело и предплечья Мамаевой густо вымазаны кровью. Примечательно, что в руке знаменитость зажала огромный шприц. Кадр получился очень пугающим.
"Время подходит, скоро запускаемся", – написала ниже девушка. Скорее всего, супруга спортсмена участвует в каком-то проекте. Возможно, скоро она запустит блог о пластической хирургии. Алана Мамаева давно собирает отзывы о докторах и публикует в своих соцсетях.
Жена футболиста ранее говорила, что с косметической хирургией хорошо знакома. Она много раз решалась на пластику. Алана Мамаева полностью переделала лицо: увеличила губы и поправила нос. Также знаменитость вставила импланты в ягодицы.
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