Располневшая Семенович призналась в обмане
Стокилограммовая Анна Семенович повергла фанатов в шок. Знаменитые аппетитные формы заплыли жиром, и фанаты горевали, что уже никогда не увидят свою красавицу. Не все верили в такое преображение: кое-кто считал, что снимки – продукт фотошопа, другие заподозрили, что на фото – двойник певицы.
Все раскрылось в День смеха: Анна Семенович подогрела публику, чтобы к 1 апреля выпустить клип на песню "Хочешь". Ради этого артистка и набрала несколько десятков килограммов – которые оказались просто гримом.
Лишний вес Анне Семенович пришлось таскать на себе целых 17 часов. Но, по признанию самой артистки, это того стоило. Число просмотров опубликованного ролика быстро перевалило за миллион.
В клипе "Хочешь" Анне Семенович помогал известный по сериалу "Воронины" Станислав Дужников. Артисты сыграли располневшую семейную пару, где расплывшаяся супруга пытается соблазнить мужа. Чтобы привлечь внимание милого, жена предстает перед ним то лисичкой, то медсестрой, то стюардессой и даже матросом.
В своем микроблоге Анна Семенович выложила смешные моменты со съемок – где во время работы у певицы что-то не получалось. Все видео продолжают набирать просмотры, чему певица, по ее признанию, очень рада.
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