Семенович потрясла пышной грудью у бассейна
Артистка поделилась с подписчики фотографией, на которой позирует возле бассейна отеля в Дубае в пестром мини-платье, похожем на халат. Такой наряд позволил 39-летней Анне Семенович продемонстрировать все достоинства своей фигуры.
"Нырнем?" – коротко подписала фотографию Анна Семенович, а также добавила хэштег #хочулета. Не секрет, что поклонники без ума от бюста звезды. Глубокое декольте певицы вновь потрясло их воображение.
Многие пользователи соцсети оценили фото Анны Семенович, а также сделали ей многочисленные комплименты. "Красотка", "Ножки-то у тебя огонь", "Шикарная нимфа", "Красавица, вы прелесть и супер", – прокомментировали кадр фанаты.
Анна Семенович ранее не раз говорила, что не перестанет демонстрировать роскошные формы на личной странице в соцсети. Некоторым они кажутся излишне пышными. Хейтеры часто обвиняют блондинку в том, что она стала полнеть. Но певица не обращает внимания на негативные отзывы о ее внешности.
Как писали "Дни.ру", недавно Анна Семенович попросила всех любопытных не вмешиваться в ее личную жизнь. По словам певицы, ее яркая и интересная жизнь вызывает "зависть и раздражение" у многих пользователей.
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