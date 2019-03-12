Семенович жестко высказалась о рождении ребенка

Российская телеведущая призналась, что в последние годы поклонники стали все чаще спрашивать ее о том, когда она собирается выйти замуж и родить первенца. Анна Семенович попросила всех любопытных не вмешиваться в ее личную жизнь.

Несколько часов назад звезда опубликовала на странице в Instagram пост, в котором ответила всем злопыхателям. По словам певицы, ее яркая и интересная жизнь вызывает "зависть и раздражение" у многих пользователей. Они постоянно упрекают 39-летнюю актрису в том, что она ведет себя непозволительно для возраста.

"Они кричат мне вслед: "Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает ее прелести!", "Ой, вы представляете, она еще не замужем и не родила!", "Ой, говорят у нее опять новый роман‍!". И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей жизни, чем я сама" – поделилась она.



Анна Семенович заявила, что живет и выглядит так, как она хочет. Знаменитость будет и дальше исполнять веселые песни, которые нравятся ей и ее поклонникам. Телеведущая не собирается стыдиться своих пышных форм и будет с гордостью демонстрировать их на публике. Более того, она родит ребенка тогда, когда сама этого захочет.

Всем, кто не согласен с этим утверждением, актриса посоветовала отписаться от страницы и заняться собственной жизнью. "Я – женщина, которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится – можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться своей жизнью", – заключила она.

Ранее Анна Семенович призналась, что готова взять ребенка из детского дома. Доброе дело она сделает при одном условии: если перед этим родит своего наследника. Она добавила, что хотела бы иметь много детей. "Я бы хотела иметь четверо-пятеро детей. Двух я бы усыновила, но только после того, как я сама рожу ребенка. Чтобы я уже испытала материнство и понимала, как это", – передает ее слова ВокругТВ.