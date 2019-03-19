Почерневшую Семенович перестали узнавать

Анна Семенович решила удивить поклонников новым образом. Эксперимент оказался неудачным – фанатов изменения во внешности артистки не порадовали, а некоторые ее даже не узнали.

Неизвестная поклонникам Анна Семенович появилась на своей странице в Instagram. Эксперимент заключался главным образом в цвете волос певицы: привычная блондинка пропала, ее место заняла шатенка.

Шоколадный цвет волос, по мнению Анны Семенович, должен был произвести фурор. Но артистка все же решила поинтересоваться мнением подписчиков. "А если так?" – спросила она. Реакция поклонников ее не порадовала.

"Совсем другая Анна, но не Семенович!!!!!!", "Аня, так не очень идет тебе. Лучше как было, беленькая", "Я даже не узнала", – комментируют снимок пользователи. Фолловеры сошлись во мнении, что эксперимент – это всегда интересно, но в случае с артисткой лучше вернуть привычные для нее светлые локоны.

Были, правда, и такие, кто Анну Семенович поддержал и отметил, что эксперимент – это всегда хорошо. "Классно! Лучше, чем блонд. Подзагореть еще. Такой цвет наоборот молодит, я тоже покрасилась в свой. Блонд выбешивает уже", – согласились с действиями Анны преданные фанаты.

Недавно Анна Семенович попросила всех любопытных не вмешиваться в ее личную жизнь. По словам певицы, ее яркая и интересная жизнь вызывает "зависть и раздражение" у многих пользователей. Они постоянно упрекают 39-летнюю актрису в том, что она ведет себя непозволительно для возраста. Семенович заявила, что живет и выглядит так, как хочет, – она не собирается стыдиться своих пышных форм и будет с гордостью демонстрировать их на публике. А ребенка родит тогда, когда сама этого захочет.

