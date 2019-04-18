Мадонну распекли за новый сингл

Мадонна презентовала свою первую песню с нового альбома Medellín. Сингл она записала вместе с 25-летним колумбийцем Малума, передает телеканал "360".
Однако композиция поклонникам совсем не понравилась – Мадонну подвергли жесткой критике. Она напоминает хит певицы 1986 года La Isla Bonita. При этом New York Post отмечает, что на фоне таких шедевров как Like a Virgin и Like a Prayer новая песня звучит "как шутка". Автор статьи уверен, что трек Medellín с одноименного альбома станет худшим в карьере Мадонны.
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