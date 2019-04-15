Путин поздравил Пугачеву с 70-летием

Президент России Владимир Путин поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу Кремля. Глава государства отметил ее талант и неординарные данные.
Артистический темперамент и работоспособность подняли Примадонну на вершину эстрадного олимпа, подчеркнул российский лидер. По словам Путина, она внесла значимый вклад в развитие музыкального искусства и сыграла не последнюю роль в судьбе многих молодых исполнителей, открыв им дорогу на большую сцену, передает телеканал "360".
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