Беременная жена знаменитого французского актера снялась голой
Известный артист совсем скоро станет отцом. Поклонники гадают: кого же ему родит красавица-жена? В свою очередь Тина Кунаки не зацикливается только на домашних заботах – девушка с удовольствием продолжает работать.
И модель совсем не смущает большой срок беременности: живот буквально идет впереди нее. Жена Венсена Касселя снялась обнаженной в фотосессии для журнала Photo. Обложку со своим изображением девушка в Instagram.
Фолловеры пришли в восторг от фото. Оно собрало массу лайков и комментариев, в которых подписчики восхищаются красотой и смелостью супруги Венсена Касселя. Однако вместо съемочной площадки многие посоветовали модели направиться в роддом.
Напомним, Тина Кунаки и Венсан Кассель сыграли свадьбу в августе 2018 года. Тогда мэрия небольшого городка Бидарт на юго-западе Франции зарегистрировала брак между знаменитым актером и моделью. Актер выложил фото на своей странице в Instagram, лаконично подписав снимок "Да".
Отметим, это первый брак и будущий ребенок итальянской модели. У Венсана Касселя же растут две дочери от союза с Моникой Беллуччи. Это четырнадцатилетняя Дэве и восьмилетняя Леони.
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