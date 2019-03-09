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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 марта 2019 года

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Пожалуй главной новостью дня остается развод Собчак и Виторгана. Однако события, всколыхнувшие публику, происходили и за пределами распадающейся звездной пары. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 марта 2019 года.
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"Свинья должна жить со свиньей": Собчак предрекли незавидную участь

Развод Ксении Собчак и Максима Виторгана продолжает будоражить воображение публики, в особенности после того, как пара опубликовала официальное заявление о расставании. На скандальный повод высказалась и блогер Лена Миро.

Она предрекла ведущей незавидную участь. Дескать, Собчак будет жить с мужчиной "себе подстать", а поскольку Миро не в восторге от "блондинки в шоколаде", то и на ее мужчину больших надежд она не возлагает.

Был без сознания: подробности последних часов жизни Владимира Этуша

Днем 9 марта в отделении реанимации одной из московских больниц в возрасте 96 лет ушел из жизни легендарный советский и российский актер Владимир Этуш. В клинику он попал за день до этого.

Сообщается, что артисту внезапно стало плохо и он потерял сознание. Похоронят Этуша на Новодевичьем кладбище.

61-летний Маршал отказался жениться на 25-летней любовнице

НЕожиданным заявлением удивил публику музыкант Александр Маршал. Он разорвал свой третий брак ради девушки, которая моложе его на 36 лет.

Тем не менее. Маршал признался, что не торопится вступать в брак с юной красавицей. Он уверен, что их отношения должны развиваться "своим чередом".

Волочкова отказалась становиться хозяйкой публичного дома

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что в новом фильме "Брат-3", снимать который собрался Стас Барецкий, она сыграет хозяйку публичного дома. Эту информацию она опровергла.

Танцовщица подчеркнула, что своего согласия на участие в проекте она не давала. Она уверена, что ее именем воспользовались ради привлечения дополнительного внимания.

Собчак показала роскошный подарок от Виторгана после разрыва

Ксения Собчак показала своим подписчикам в Instagram, что она до сих пор поддерживает хорошие отношения с Максимом Виторганом. Ведущая выложила снимок роскошного подарка, которым порадовал ее законный муж на 8 марта.

Речь идет о букете, который актер вручил супруге как матери его ребенка. Ранее они уже рассказывали, что хоть и не живут вместе, поддерживают отношения ради воспитания общего сына.

Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 марта 2019 года, в разделе и специальных сюжетах.

9 марта 2019, 17:35

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