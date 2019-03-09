"Свинья должна жить со свиньей": Собчак предрекли незавидную участь

Популярный блогер Лена Миро была с самого начала уверена, что браку телеведущей и актера не суждено продлиться долго. В новом посте, опубликованном в пятницу, 8 марта, она поделилась своими мыслями о предстоящем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.



По словам Миро, эта новость крайне обрадовала ее, потому что звезды наконец признались друг другу, что эти отношения не приносят им счастья. "Если совсем уж честно, я рада. Я – за счастье. В официальном браке, в том числе. Если уж люди женятся, им должно быть хорошо вместе. Иначе – зачем это нужно?", – пояснила она.

Блогер считает, что кроме любви, людей должно связывать "схожее мировоззрение". Если жена спокойно относится к изменам, а муж категорически не принимает их, то в итоге оказываются несчастливы оба: "и изменяющая жена, и муж, который с болью глядит на нее – терпит". Лена утверждает, что такой брак в любом случае закончится разводом.

В своем посте Миро также напомнила скандальный эпизод, когда Ксения Собчак отправила интимные фотографии супругу певицы Глюкозы. Тогда журналистке удалось убедить поклонников и Максима Виторгана, что эту новость выдумала пресса. Актер простил ее, хотя и догадывался об изменах телеведущей.

В конце своего поста Лена предсказала, с кем звезды свяжут свою жизнь. По ее мнению, Ксения Собчак будет и дальше тесно общаться с Богомоловым, а Максим Виторган найдет себе умную и порядочную женщину. "Свинья должна жить со свиньей. Медведь – с медведем. Собчак – с аморфным подлецом Богомоловым, как и она сама, потерявшим совесть. А Максим, я уверена, неплохой мужик – найдет себе простую еврейскую бабу", – заключила блогер.

Напомним, недавно в Instagram появился пост, который обострил слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. В своем микроблоге актер признался, что уже давно не живет с телеведущей. Артист добавил, что не будет делить с женой имущество и ребенка.