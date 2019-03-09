Был без сознания: подробности последних часов жизни Владимира Этуша
Трагическую новость сообщил директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок. В пятницу актер был срочно доставлен в реанимационное отделение московской больницы. Как сообщают медики, артист был без сознания.
К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь. "Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", – цитирует руководителя театра ТАСС. Кирилл Крок добавил, что дата и место прощания станут известны позднее.
Дочь Владимира Этуша сообщила, что причиной смерти актера могли стать проблемы с сердцем. "Это произошло сегодня, буквально 5—10 минут назад. Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце", – передает ее слова RT.
Напомним, Владимир Этуш приобрел известность благодаря ролям в таких картинах, как "12 стульев", "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию", "Старая, старая сказка", "Приключения Буратино" и "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил". Он также играл в театре и был награжден премиями "Кумир", "Хрустальная Турандот" и "Звезда театрала".
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