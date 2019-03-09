Собчак показала роскошный подарок от Виторгана после разрыва

Пока поклонники продолжают гадать, когда состоится развод Ксении Собчак и Максима Виторгана, телеведущая решила доказать, что до сих пор поддерживает хорошие отношения с мужем. Она похвасталась подарком, который актер вручил ей на 8 марта.

Несколько часов назад журналистка разместила видеозапись на странице в Instagram, на которой она показывает своему сыну Платону пышный букет цветов. По словам звезды, такой презент им подарил Максим Виторган. Сам малыш тоже сделал приятный сюрприз маме в Международный женский день: он вручил ей желтый тюльпан.

"Смотри, какой нам папа Максим букет прислал красивый, да? Класс! Спасибо папе Максиму. Пойдем ставить его скорее в водичку", – передает слова Ксении Собчак издание ВокругТВ.

Пользователи Сети обратили внимание, что телеведущая интонационно выделила имя актера. Они уверены, что журналистка уже давно познакомила наследника с новым папой – режиссером Константином Богомоловым, и потому специально уточнила, какой родитель сделал им такой подарок, передает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, в конце прошлого года в СМИ появилась новость о том, что Ксения Собчак разорвала отношения с мужем и закрутила роман с режиссером. В порыве гнева ревнивый Максим Виторган решил отомстить неверной супруге и напал с кулаками на Константина Богомолова. Пострадавший получил серьезную травму носа. Тем не менее звезды до последнего отказывались давать какие-либо комментарии прессе.

Несколько дней назад в социальных сетях появился пост, который обострил слухи о разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана. В своем микроблоге актер признался, что уже давно не живет с телеведущей. Артист отметил, что не собирается делить с женой имущество. Более того, они будут и дальше вместе воспитывать Платона.