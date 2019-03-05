Разъяренная экс-супруга отрубила Деппу палец

Голливудский актер поделился шокирующими подробностями конфликта с Эмбер Херд. Джонни Депп обвинил бывшую супругу в том, что в порыве гнева она отрезала ему палец.

Экс-возлюбленные официально разорвали отношения в 2017 году, однако судебные разбирательства идут до сих пор. Херд сообщила, что в 2016-м Депп отрубил себе палец, опустил его в краску и написал на стене: "Билли Боб Торнтон". Жуткий эпизод произошел после того, как он узнал, что супруга закрутила роман с этим актером.

Однако сейчас Джонни рассказал, что лишился пальца во время ссоры с женой. Как утверждает артист, разъяренная супруга бросила в него бутылку водки. Адвокат добавил, что Эмбер часто в порыве гнева бросала предметы в мужа.

"Бутылка разбилась на множество осколков, и один из них раздробил палец актеру. Херд задела кость среднего пальца правой руки и практически отрубила его", – пишет RadarOnline. К счастью, врачам удалось пришить палец пострадавшему.

Депп обвинил бывшую жену в том, что она намеренно рассказала свою версию произошедшего, чтобы артист сам выглядел виновником в этой ситуации. Кроме того, актер подчеркнул, что в период их брака Эмбер Херд часто проводила время с предпринимателем Илоном Маском.

Напомним, в 2011 году Джонни Депп стал встречаться с партнершей по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд. Спустя четыре года звезды оформили отношения. В мае 2016-го актриса подала на развод, указав в качестве причины на непримиримые разногласия.