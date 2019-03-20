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Известного актера сняли в борделе среди онанистов и мазохистов

Фото: www.globallookpress.com
Увиденное повергает в шок даже бывалых и прожженных. Подобной степени откровенности на экране не было давно.
прочитано 1662 раза

В распоряжении "Дни.ру" оказался эксклюзивный фрагмент сериала "Гоголь" с эротическими эпизодами в стилистике садо-мазо, которые создатели проекта скрывают от зрителя вот уже три года. На этом видео хотя и стоит возрастное ограничение 18+, но по цензурным и этическим соображениям мы не можем показывать его целиком. Хотя понять, о чем идет речь, можно даже по скриншотам многосерийного фильма "Гоголь".

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По сюжету герой Александра Петрова проникает в тайное общество аристократов и помещиков, которое на поверку оказывается самым обыкновенным VIP-борделем. Эротические сцены получились у авторов фильма весьма фривольными – на них запечатлены онанисты, садисты, мазохисты и вуайеристы всех мастей. 

Фото: пресс-служба

Покажут ли эти откровенные сцены на ТВ-3, пока неизвестно. Стартует же "Гоголь" эфире 25 марта. Но уже сегодня о нем говорят как об одном из самых ожидаемых кинопроектов года.  

Фото: пресс-служба

Напомним, "Гоголь" – киносериал режиссера Егора Баранова, снятый по мотивам произведений Николая Гоголя из сборника "Вечера на хуторе близ Диканьки". Главную роль исполняет Александр Петров. Проект стартовал фильмом "Гоголь. Начало", премьера которого состоялась 31 августа 2017 года. Лента заработала 7 757 988 долларов в прокате.

Автор: Феликс Грозданов20 марта 2019, 15:22
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Мир захлестнул эротический флешмоб

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