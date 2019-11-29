Стало известно о воссоединении The Pussycat Dolls

Американская певица Николь Шерзингер объявила о воссоединении группы The Pussycat Dolls. В социальных сетях знаменитость опубликовала пост, в котором поделилась подробностями предстоящих концертов.
"Я очень рада сообщить, что мы вернулись! Тур стартует в Великобритании в апреле 2020 года!" – приводит ее слова телеканал "360". Отмечается, что в обновленный состав войдут Николь Шерзингер, Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кармит Бачар и Кимберли Уайатт.
Группа The Pussycat Dolls была основана в 1995 году в США. Наиболее популярные песни коллектива – Don't Cha, Buttons и Stickwitu, напоминает VSE42.ru. Коллектив прекратил существование в 2010-м на фоне слухов о том, что участницы больше не хотели быть в тени Шерзингер.
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