Актера Ульянова срочно госпитализировали в тяжелом состоянии

Российский актер Дмитрий Ульянов был экстренно доставлен в столичную больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у артиста острое нарушение мозгового кровообращения.
Ульянов почувствовал себя плохо в понедельник утром. Актер пожаловался на головокружение и боли при ходьбе. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации, сообщает телеграм-канал 112.
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