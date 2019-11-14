Тилль Линдеманн душил космонавта в Петербурге

На записи запечатлена драка рок-музыканта с переодетым космонавтом прямо посреди Дворцовой площади. На кадрах сначала мужчины бьют друг друга по лицу, затем певец начинает душить соперника.
Конечно, это шуточный ролик, а потасовка постановочная. В роли приземлившегося космонавта был переодетый шведский актер Петер Стормаре.
По данным издания VSE42.ru, поединок состоялся в рамках челленджа #Stehaufchallenge, который посвящен танцу из клипа на песню Steh auf. Группа Lindemann презентовала его в сентябре.
Музыканты в поддержку своего нового альбома отправятся в турне по городам России, Украины и Белоруссии. Оно начнется 2 марта в Санкт-Петербурге. В Москве концерт состоится 15 марта.
К слову, второй сборник группы Lindemann под названием "F&M" выйдет 22 ноября. Полное название первого – Wien – Traumstadt der Melodien, Vol. 3.
Отметим, Линдеманн и Тэгтгрен образовали Lindemann 4 января 2015 года. Музыканты выступают в стиле индастриал-метал.
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