Постройневшая Семенович сразила народ наповал

В кадре одна из самых сексуальных звезд отечественного шоу-бизнеса позирует на фоне лазурного океана. Она расположилась спиной к фотографу, однако это не убавило пикантности. Знаменитость облачена в черный закрытый купальник со шнуровкой на боку.
Несмотря на то, что все "достопримечательности" певицы прикрыты, нижняя часть купальника все равно приоткрывает крепкие ягодицы Семенович, отмечает Пятый канал. Поклонники, конечно, не устояли при виде столь прекрасного кадра. Многие сделали комплименты Анне.
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