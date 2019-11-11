Трясущую грудью Семенович "облизали" с ног до головы (видео)

На своей странице в социальной сети "Инстаграм" грудастая знаменитость опубликовала отрывок из клипа на песню "Секси-бомбочка". В кадре она вместе с двумя танцовщицами, отобранными посредством народного голосования, вовсю "зажигает". Костюмы с декольте подчеркивают "достопримечательности" главных героинь.
Пользователи не смогли пройти мимо столь горячего видео. Многие поспешили сделать комплименты Анне и ее помощницам. Подписчики певицы отметили, что в этом образе она выглядит роскошно, а танцовщицы прелестны и милы. Поклонники высказали мнение, что все участницы клипа смотрятся прекрасно и обворожительно.
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