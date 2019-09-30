"Я жду тебя, моя богиня": Семенович призвала пышек потрясти формами на камеру

Артистка опубликовала видео в личном "Инстаграм". Звезда объявила о начале кастинга. "Я Анна Семенович. Я считаю, что каждая женщина богиня. А если женщина с формами, то она богиня вдвойне", – заявила вокалистка.
Анна Семенович собирается доказать, что навязанная европейскими дизайнерами мода на худобу не работает в России. После этого звезда сравнила фотографии моделей, страдающих крайней степенью анорексии, с картиной Бориса Кустодиева "Купчиха, пьющая чай".
Желающие поучаствовать в кастинге для нового клипа должны снять на видео свой танец, во время которого они трясут всем, чем наградила их природа. Двигаться необходимо под песню Анны "Секси бомбочка". Получившиеся кадры нужно опубликовать в соцсети и сопроводить хештегом "ПотрясисСеменович", не забыв при этом отметить в публикации саму певицу. Самые зажигательные пышки попадут в клип артистки.
"Если ты обладаешь выдающимися формочками, умеешь шикарно двигаться и хороша собой, я жду тебя, моя богиня", – отметила Анна Семенович.
Напомним, 39-летняя певица сейчас по уши в работе. Артистка сосредоточена на карьере и замуж не спешит. Между тем Анна Семенович планирует стать матерью, в идеале знаменитость хочет родить двоих малышей. Если вокалистке не удастся забеременеть самостоятельно, она готова обратиться к суррогатному материнству.
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