Российской актрисе-красавице закрыли выезд в Голливуд из-за миллионных долгов

Несколько лет назад Аржаковская купила особняк в Одинцовском районе Московской области. За дом в 900 квадратных метров продавец просил 200 миллионов рублей. Звезду сумма устроила, она обещала рассчитаться частями.
С выплатами у Аржаковской были проблемы, она постоянно их задерживала. В итоге, когда оставалось погасить 50 миллионов, Софья отказалась отдавать деньги. Она заявила продавцу, что разочарована в приобретении, дескать, особняк оказался хуже обещанного.
На обладательницу титула "Миссис мира – 2006" подали в суд. Фемида заняла сторону истца. Софью Аржаковскую обязали выплатить продавцу 100 миллионов рублей – сумма с учетом пени и трат на судебные издержки.
Добавим, что для Софьи Аржаковской невыезд из России – это конец карьере. Девушка снимается в Голливуде, там ее знают под псевдонимом Sofya Skya, сообщает Teleprogramma.pro.
Между тем, по данным телеграм-канала Mash, к супругу артистки, депутату Госдумы Сергею Веремеенко, из-за судебных тяжб тоже возникли вопросы – он не декларировал имущество жены. Если в ближайшее время чиновник не сможет подтвердить, откуда в его семье взялись средства на приобретение имущества, все изымут в пользу государства.
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