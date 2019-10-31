Куценко задолжал астрономическую сумму серьезным людям

Выяснилось, что актер задолжал порядка 700 тысяч рублей. Похоже, знаменитого артиста это нисколько не беспокоит и он не собирается покрывать задолженность.
Серьезный долг у знаменитости образовался еще четыре года назад – в 2015-м. С тех пор Куценко не внес еще ни одного платежа, а проценты по "штрафам" продолжают набегать. Кроме того, неизвестно, какой именно организации звезда отечественного шоу-бизнеса задолжала такую сумму, но судя по всему, речь идет о ГИБДД или кредитной компании.
Менеджеры актера отметили, что о долгах не слышали. Корреспонденты телеканала РЕН ТВ связались с его представительницей Анастасией. В разговоре с журналистами девушка сказала, что не располагает такой информацией и отказалась давать какие-либо комментарии. Она подчеркнула, что сведения будут проверены.
"Мне уже звонили по этому поводу. Я уже разговаривала с вашим коллегой. У нас нет никакой задолженности, естественно, сейчас проверим эту информацию. Пока что я официально комментарий не даю", – высказалась девушка.
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