Известной актрисе вызвали скорую во время репетиции

Анне Антоненко в связи с резким ухудшением самочувствия во время репетиции вызвали бригаду скорой помощи. Медики осмотрели 82-летнюю актрису, однако от госпитализации она отказалась.
Инцидент произошел в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Звезда фильма "Следствие ведут знатоки" настояла на том, чтобы ее не увозили в больницу. Как себя чувствует Антоненко, не уточняется.
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