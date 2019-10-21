Звезда Голливуда вышла замуж

Американская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж. Избранником звезды стал директор арт-галереи Кук Марони. Свадебная церемония состоялась в роскошном коттедже в штате Род-Айленд. На мероприятии присутствовали 150 человек, передает "Вечерняя Москва" со ссылкой на зарубежные СМИ.
О романе актрисы с руководителем галереи стало известно в 2018 году. В интервью журналистам голливудская звезда призналась, что влюбилась с первого взгляда и сразу задумалась о браке, сообщает телеканал "360".
Напомним, Дженнифер Лоуренс прославилась благодаря роли Китнисс Эвердин в серии фильмов "Голодные игры". Она также снялась в таких картинах, как "Мама!", "Пассажиры", "Красный воробей" и "Джой", уточняет VSE42.ru.
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