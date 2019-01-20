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Шоу-бизнес

Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением

Григорий Кузнецов. Фото: instagram.com/grigoriy_kuznecov
Недавно в прессе разгорелся громкий скандал после выхода фильма Бориса Соболева "Идущие к черту", в котором ведущий заявил, что создатели и участники известного телешоу намеренно вводят зрителей в заблуждение. Финалист последнего сезона "Битвы экстрасенсов" Григорий Кузнецов решил ответить на все обвинения автора программы. 
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В минувшую субботу, 19 января, маг опубликовал в своем микроблоге в Instagram длинный пост, в котором обратился к своим поклонникам. Григорий был возмущен заявлениями журналистов и намерен развенчать все ложные слухи о создателях и героях телепроекта. Он считает, что все обвинения поступают от завистников, которые хотят таким образом приобрести популярность. 

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"Сейчас очерняют авторов "Битвы экстрасенсов", ведущих и весь состав программы. Журналисты нашли нескольких нечистоплотных людей, и пытаются грязью замазать всех. Какой-то озлобленный мелкий администратор, уволенный сто лет назад, какая-то пара завистливых экстрасенсов, которые считают себя настоящими, из чувства ли зависти, стремления пиариться или желания поставить себя выше других, просто публично оклеветали нас", – отметил Кузнецов. 

Экстрасенс заявил, что авторы и участники передачи сопереживают всем людям, оказавшимся в беде, и действительно хотят помочь им. Они никогда не "глумились над чужим горем". "Вы наблюдали за испытаниями годами, многие знают нас лично. Мы вместе с вами проливали слёзы. Неужели вы считаете, что это можно проделать по сценарию?", – написал Григорий.

В своей речи Кузнецов также упомянул бывших участников телешоу, экстрасенсов Зираддина Рзаева и Мехди Эбрагими-Вафу, которые ранее рассказали СМИ о том, что все герои телешоу приобрели место, заплатив большую сумму денег. Он уверен, что мужчины "оклеветали" авторов и героев. 

"Зачем вы оболгали "Битву экстрасенсов"? Вы прекрасно знаете, что в "Битве" ничего не продается и не покупается. Никто из экстрасенсов, ни мы, ни вы, в жизни не заплатил ни копейки ни за участие в этом проекте, ни за успех в испытаниях, ни за выход в финал, ни за победу!", – заявил он. В конце экстрасенс добавил, что за все успехи они платили не деньгами, а "жизненными силами, бессонными ночами и нервами".

Автор: Полина Крылова20 января 2019, 12:31
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