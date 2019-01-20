Звезда шоу "Битва экстрасенсов" сделала громкое заявление после скандала с разоблачением

Недавно в прессе разгорелся громкий скандал после выхода фильма Бориса Соболева "Идущие к черту", в котором ведущий заявил, что создатели и участники известного телешоу намеренно вводят зрителей в заблуждение. Финалист последнего сезона "Битвы экстрасенсов" Григорий Кузнецов решил ответить на все обвинения автора программы.

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