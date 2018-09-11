Праздник умершего Кобзона обернулся для украинцев катастрофой

Эксклюзив Интервью Разгоряченная Пугачева плясала в центре города Сколько платят любовнику Цымбалюк-Романовской Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Дергающуюся в микрокупальнике Бузову сняли на видео
Известная актриса назвала причину смерти Меньшова
партнеры
Вторник 11 сентября
Лента новостей
13:11
Госдума наращивает международное сотрудничество
13:09
Под Петербургом нашли скелет с жетоном МЧС
12:51
Средний результат "Единой России" на выборах превысил 60%
12:30
Госдума ликвидирует законодательные завалы
12:18
Возбужденный лось держит в страхе Подмосковье
12:11
Какие роли играют люди
11:52
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
11:51
Дочь Маликова в коротком платье обставила беременную Тодоренко
11:44
Госдума повышает роль молодежи в законотворчестве
11:41
Audi TT RS: культовый спорткар для ценителей прекрасного
11:26
Скрипаль высказалась о своей причастности к "отравителям" из России
11:08
В Башкирии иномарка насмерть сбила женщину на зебре
10:41
Виктор Ан нажился на олимпийских наградах и сбежал из России
10:35
В Прикамье водитель сбил толпу пешеходов и скрылся
10:15
Известную российскую актрису экстренно госпитализировали
10:14
Русские идут: Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
09:46
Человек года: Артем Дзюба получил престижную награду
09:19
Россиянам пообещали высокие зарплаты
08:20
Молодая актриса родила больному Петросяну
08:05
Под Иркутском обрушилось здание школы
22:00
"Обещал выпороть": напуганная Борисова ищет защиты от бывшего мужа
21:58
"Чистильщики": Сергей Скрипаль отравлен по голливудскому сценарию
21:48
Столкнувшаяся с Медведевой Загитова разочаровала Тарасову
21:47
В Екатеринбурге автоледи на Lexus сбила ребенка и сбежала
21:42
Российского журналиста нашли мертвым в реке
21:37
Костенко нелепо оправдалась за оголенную грудь
21:14
Сборная России по футболу унизила Чехию
21:05
Экстремально похудевшего Фадеева не узнают люди
21:00
"Назвала сына выродком": Гусев раскрыл причину развода с Романец
20:59
Как живет бросившая мужа Порошина
20:56
Вернувшийся из тюрьмы россиянин изнасиловал восьмилетнюю девочку
20:49
Волгоградец напал на участкового с топором
20:38
Покидающая Великобританию Меган Маркл пошла по пути принцессы Дианы
20:37
Россиянка сбежала по карнизу многоэтажки от разъяренного мужа
20:15
Питт и Энистон тайно отдохнули в Италии
20:03
В Петербурге в ДТП с маршруткой погибли люди
19:46
"Собибор" Хабенского выдвинули на "Оскар"
19:36
Захарова свела с ума ножками в чулочках
19:31
Дроботенко рассказал о рыдающем от бессилия умирающем Задорнове
19:10
Тюменцы страдают от недостатка автобусов
18:54
Солнцев высмеял брошенную Боню за черные дыры (видео)
18:32
Порнофото звезды "Пацанок" утекли в Сеть
18:30
"Влил шприц адреналина": врачи пытаются помочь больной Дакоте
18:18
Пьяный омич пытался взорвать пятиэтажку
18:15
Уморить до смерти: Украина придумала наказание для Крыма
18:05
"Щека съехала": перекошенную Волочкову отправили к медикам
17:57
45-летний мужчина инсценировал собственное похищение ради вечеринки
17:50
Начало конца: родился предвестник апокалипсиса
17:38
Пенсионера трижды переехали автомобили под Волгоградом
17:34
Володин поддержал законопроект об отказе депутатов от пенсионных надбавок
17:32
Володин рассказал о приоритетах Госдумы в осеннюю сессию
17:27
Жена и любовница 87-летнего Краско сцепились у Шепелева
17:06
Тутберидзе отправила уязвленную Медведеву рожать детей
17:06
Рассекречены подробности последних дней Жени Белоусова
16:49
Лондон заявил о войне с Москвой после позора со Скрипалями
16:42
Житель Подмосковья вспорол другу живот
16:28
В Германии сорвано покушение на Горбачева
16:26
Кончаловский развелся ради иностранки
16:18
Выгнать с позором: обнаглевших Киркорова и Баскова выдворяют из России
16:17
Житель Башкирии угнал КамАЗ и протаранил ограду кладбища
16:07
Без трусов, но в шляпе: голый армянин устроил танцы в эфире "Дома-2"
16:04
Москва поставила на место обезумевшего Трампа
16:01
Беременная от Серова звезда "Дома-2" отключилась на руках у Малахова
15:57
Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову
15:56
Точно беременна: мать Меган Маркл пошла на курсы по уходу за детьми
15:24
Известный 20-летний футболист погиб в перестрелке
15:14
К чему снится мышь
14:34
Трамп готов развязать третью мировую
14:28
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
14:24
"С ним я была открыта": овдовевшая Зудина о контакте с известным актером
14:23
Россиян предупредили об опасной эпидемии
14:21
Одурачившая россиян Гузеева перешла все границы
14:07
В каком регионе России самые высокие зарплаты
14:04
Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
14:03
Володин поздравил новоизбранных депутатов Госдумы
13:37
Юрия Лозу погнали в шею из-за запретного слова
13:37
Худой и сгорбленный: онкобольная звезда сериалов трясет деньги с народа
13:36
Изменившаяся Пелагея показала престарелому Маслякову новые зубы и грудь
13:15
Нападение психопата с ножом на москвичей попало на видео
13:10
Как Госдума будет работать в осеннюю сессию
13:01
Регионы поборются за путевку на Всемирные летние игры Специальной олимпиады – 2019
12:39
Заявившая о маразме Миронова оконфузилась из-за скандального кутежа
12:33
Жесткий разговор Путина с министрами попал на видео
12:22
"Слабое звено": знаменитая писательница с Украины плюнула в россиян
12:18
В российских магазинах заканчивается поваренная соль
12:00
Курица и Яйцо устроили бойню в Краснодаре
11:33
Тренер-гей устроил фарс из возвращения Медведевой в Москву
11:21
У 72-летнего Петросяна нашлась новая молодая любовница
11:18
В Санкт-Петербурге обнаружили мешок с костями
11:08
Интимное признание вернувшейся в Россию Пугачевой
10:59
Лондон попался на чудовищной лжи об "отравителях" Скрипалей
10:54
Российским пенсионерам сделали щедрый подарок
10:50
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" попала в серьезную аварию
10:22
Кудрявцева показала лохматую Лолиту и лысеющего Газманова
10:03
Тимати вступился за до смерти напуганного Крида
09:57
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками
09:53
Напавшего на москвичей с ножом психопата отдали медикам
09:36
Единороссы показали достойный результат на выборах
09:18
"Меня разрывает": Бузова сделала выбор и расплакалась
09:14
Мертвого Вороненкова отдали под суд
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Громкое признание Гузеевой довело народ до бешенства
Любовницу и жену Караченцова столкнули лбами на Первом канале
Аллегрова показала постаревшую дочь
Вылетевшие с шоу женихи унизили Бузову
Бузову отказались видеть в городах России
Беременная пятым ребенком Порошина развелась с мужем
Шоу-бизнес

Праздник умершего Кобзона обернулся для украинцев катастрофой

Иосиф Кобзон. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Посвящения памяти Иосифа Кобзона в российской прессе возмутили украинских журналистов. Однако их попытки отыскать негатив в соцсетях потерпели неудачу.
прочитано 1878 раз

Украинские издания в ироничном тоне пишут о "массовой скорби" россиян, вспоминающих ушедшего из жизни известного певца Иосифа Кобзона. 11 сентября - день рождения артиста, которому исполнился бы 81 год.

ПО ТЕМЕ

Цветущая вдова запретила оплакивать Кобзона

Когда в Москве поставят памятник Кобзону

"Российские СМИ устроили массовую скорбь по случаю дня рождения скандального советского певца, депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, который умер 30 августа 2018 года... росСМИ активно продолжают восхвалять покойного певца, указывая на его достижения при жизни и величие", – пишет "Обозреватель".

Однако дальше этого в попытках поиздеваться над россиянами и памятью покойного артиста издание не продвинулось – а перешло к изложению последнего интервью с Кобзоном, которого в России называют Героем с большой буквы.

"11 сентября мы отмечаем точно так же, как если бы наш Герой был жив. То есть – традиционным интервью с ним", – цитирует украинское издание "Комсомольскую правду".

Когда артиста спросили о возможном завершении политической деятельности, он ответил, что все ненавистники пытаются очернить его, а также обвиняют в торговле оружием и наркоторговле. "Многие говорят – ну, он идет в депутаты, для того чтобы у него был иммунитет неприкосновенности. А зачем она мне, неприкосновенность? Я не занимаюсь бизнесом, у меня нет никаких преступных связей, хотя Америка меня в этом упрекает. Какой-то негодяй написал в Америке письмо, что я связан с торговлей оружием, наркомафией и с оргпреступностью", – говорил певец в своем интервью.

Украинское издание признает, что большинство комментариев в Сети выдержаны в восторженных тонах. Пользователи поздравляют исполнителя с днем рождения, отмечая, что память о нем – бессмертна. "Он покорил слушателей своей неповторимой манерой, глубоким голосом и песнями композиторов, которые писали их именно "под него", – отмечают в Twitter.

Российский и советский певец Иосиф Кобзон умер 30 августа в одной из клиник Москвы, где до этого проходил лечение. Певец был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище, рядом со своей матерью.

Автор: Андрей Евлампиев11 сентября 2018, 12:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится Иосиф Кобзон

567

комментарии

Политика

Порошенко поймали на подготовке терактов в России
Жесткий разговор Путина с министрами попал на видео
Страшные тайны: "мужик в юбке" Тереза Мэй
Перед большими переговорами Путина случился казус

Шоу-бизнес

"Что мы с ребенком тебе сделали?": Блюменкранцы устроили грязную драку в "Доме-2"
Подробности состояния Михалкова после сложной операции
Рудковская не смогла спрятать выпирающий живот и странные трусы
Объявившая о болезни МакSим шокировала внешним видом

Проишествия

Девушка поплатилась пальцем из-за привычки грызть ногти
Глава "Газпрома" попал в аварию
Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Как живет бросившая мужа Порошина

Звезда российских сериалов ждет пятого ребенка
Шоу-бизнес

Молодая актриса родила больному Петросяну

Женщина сообщила сенсационную информацию
Шоу-бизнес

Никита Михалков перенес срочную операцию в Москве

Режиссер был госпитализирован
Шоу-бизнес

Госпитализированная Василиса Володина о своей беременности и шизофрении

Астролог из "Давай поженимся" оказалась в больнице

Гороскоп

Астрологический прогноз с 10 по 16 сентября
В тайне Лорак и Лазарева поставлена жирная точка
Подавленной Аллегровой с букетом болезней дали последний шанс
Совет на выходные

Фоторепортажи

Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах
Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками
Киски российских знаменитостей вызвали переполох
Цымбалюк-Романовская рыдает: Названа самая сексуальная пианистка

Спорт

Тренер-гей устроил фарс из возвращения Медведевой в Москву
"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала

Регионы

Крымский мост погнулся после жуткого ЧП: движение перекрыто
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
Землетрясение на Урале попало на видео
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru