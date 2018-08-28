Жестоко избитый в Москве актер публично оголился

Между французским артистом Сами Насери и российским видеоблогером Егором Luckyman Бабаковым произошел конфликт. Причиной тому стали снятые видеоролики.

Молодой человек рассказал об угрозах, которые поступили в его адрес со стороны звезды фильма "Такси". Инцидент произошел в московской больнице, где находился Насери.

По словам блогера, конфликт произошел из-за двух роликов, которые он снимал с участием артиста. По словам Бабакова, он должен был выплатить конкретную сумму.

"Далее сумма шла от 400 тысяч просмотров мы платим за каждые 100 тысяч просмотров одного ролика. А о втором ролике мы не договаривались", – цитирует блогера РЕН ТВ. Также Бабаков рассказал, что после съемок довез актера до дома по пробкам, после чего Сами избили в столичном караоке-баре.

Драка произошла из-за того, что две компании не поделили микрофон. А в больнице, куда приехала к актеру блогер, в процессе обсуждения условий сотрудничества начались оскорбления и угрозы. "Он снимал штаны. Он показывал пятую точку нам на территории больницы. Вел себя неадекватно", – поделился Бабаков.

По его словам, актер угрожал разбить ему голову дрыном. После таких заявлений, по словам молодого человека, он два дня ходил, оборачиваясь из-за животного страха.