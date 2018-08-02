Обанкротившийся Депп обвинил жену в избиениях

Знаменитый голливудский актер подал в суд на экс-супругу. Причиной стало то, что Эмбер Херд его, якобы, била.

Судя по всему, Джонни Депп спустя два года после расставания решил отплатить бывшей жене той же монетой. Ведь именно она ранее назвала причиной их развода то, что актер ее бил.

Артист заявил, что на самом деле это Эмбер его мутузила. В пример Депп привел случай из их совместной жизни. "Я опоздал на вечеринку по случаю ее дня рождения. В итоге вечером, когда мы вернулись домой, она в ярости ударила меня кулаком в лицо несколько раз", – приводит слова знаменитости сайт "Комсомольская правда".

Актер утверждает, что умолял возлюбленную прекратить избиение и удержать ее руку, но все было тщетно. "Тогда я просто ушел и попросил ее не следовать за мной" – написал Депп в документах, поданных в суд.

Публикация от Amber Heard (@amberheard) 20 Июл 2018 в 9:24 PDT

Стоит отметить, что обвинения звезды вызвали у поклонников неоднозначную реакцию. Большинство из них были возмущены "немужским" поведением Джонни.

Напомним, при разводе артист предпочел, не доводя дело до суда, откупиться от Херд, выплатив ей семь миллионов (которые она полностью отдала на благотворительность). Теперь обанкротившийся Депп, похоже, решил попробовать через суд "заработать" немного денег. Ведь, Херд сейчас входит в двадцатку самых высокооплачиваемых звезд Голливуда.