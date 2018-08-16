Жена отняла 100 миллионов у нищающего изменника Жукова

Не утихает скандал вокруг звезды 90-х Романа Жукова. Пока артист живет с любовницей в Сочи, его жена Елена, родившая семерых детей, обратилась к адвокатам.

По словам супруги Жукова, его новый бизнес – ресторан и отель на берегу Черного моря, открытый ровно год назад, почти не приносит дохода. Артист постепенно нищает, он даже продал машину.

Пытаясь обезопасить себя и детей, Елена обратилась к юристу и арестовала недвижимость и счета. По словам адвоката Романа Лоторева, за время совместной жизни Жуковы заработали на две квартиры на улице Большая Тульская в Москве (однокомнатную и двухкомнатную) и трехэтажный дом площадью 450 квадратных метров на Рублевке.

Лоторев отмечает, что имущество четы оценивается в 100 миллионов рублей. Также супруге Романа пришлось заморозить его банковские счета и бизнес в пригороде Сочи. "Елена пока не подала на развод. Но на случай грядущего раздела имущества решила себя обезопасить, чтобы недвижимость до этого момента не была реализована Жуковым", – сообщил юрист жены артиста изданию "Комсомольская правда".

Напомним, что о скором разводе Романа Жукова с супругой стало известно в начале лета. Одним из поводов для расставания стала трагедия – погибла их пятилетняя дочь Лиза. После смерти ребенка музыкант ушел от жены оставив ее с шестью детьми.

Позже выяснилось, что певец изменял Елене с ее лучшей подругой – моделью Ольгой Илларионовой, с которой до сих пор продолжает встречаться. Несмотря на предательство, Елена долго не хотела разводиться. "Мы венчанные, и у нас шестеро детей", – пояснила она в одном из интервью.