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Шоу-бизнес

Пугачева дала от ворот поворот Домогарову

Алла Пугачева и Александр Домогаров. Фото: Dni.Ru
Скоро популярный актер Александр Домогаров отметит юбилей. В честь 55-летия артист созвал артистов, однако не все согласились к нему прийти.
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По информации СМИ, предстоящий юбилей Александр Домогаров отметит на сцене Театра Российской армии, где отработал 11 сезонов. "Именно в этом театре я начинал свой творческий путь, это была самая большая школа жизни для меня", – пояснил свой выбор артист. По словам актера, он не хочет "ни ведущих, ни пафоса", но, говорят, Домогаров пригласил на свой праздник множество отечественных знаменитостей, которым лично позвонил.

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 Александр Юрьевич Домогаров

Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

Однако далеко не все откликнулись на приглашение юбиляра. Самые крупные звезды нашли повод отказаться. "Я получил очень милое послание от Аллы Борисовны Пугачевой. Правда, ее не будет – она с детьми уехала в отпуск. У Филиппа Бедросовича Киркорова южные гастроли, Александр Яковлевич Розенбаум до 19 июля улетел отдыхать", – цитирует Александра Домогарова "Мир новостей".

С 1995 года актер служит в Театре Моссовета, однако там артист почему-то не отмечал дни рождения. А недавно СМИ всколыхнула информация о его увольнении. Об этом объявил сам Александр Домогаров на своей страничке в соцсети. По словам артиста, его сняли со всех спектаклей.

В учреждении культуры отреагировали на эмоциональное высказывание артиста. "Не снимали его ниоткуда, ничего не могу сказать. Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю", – сообщила журналистам секретарь по связям с общественностью Театра Моссовета Татьяна Горина.

Автор: Наталья Аряева5 июля 2018, 09:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Александр Домогаров сильно постарел

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