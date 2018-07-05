Пугачева дала от ворот поворот Домогарову

Скоро популярный актер Александр Домогаров отметит юбилей. В честь 55-летия артист созвал артистов, однако не все согласились к нему прийти.

По информации СМИ, предстоящий юбилей Александр Домогаров отметит на сцене Театра Российской армии, где отработал 11 сезонов. "Именно в этом театре я начинал свой творческий путь, это была самая большая школа жизни для меня", – пояснил свой выбор артист. По словам актера, он не хочет "ни ведущих, ни пафоса", но, говорят, Домогаров пригласил на свой праздник множество отечественных знаменитостей, которым лично позвонил.

Однако далеко не все откликнулись на приглашение юбиляра. Самые крупные звезды нашли повод отказаться. "Я получил очень милое послание от Аллы Борисовны Пугачевой. Правда, ее не будет – она с детьми уехала в отпуск. У Филиппа Бедросовича Киркорова южные гастроли, Александр Яковлевич Розенбаум до 19 июля улетел отдыхать", – цитирует Александра Домогарова "Мир новостей".

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 18 Июн 2018 в 11:46 PDT

С 1995 года актер служит в Театре Моссовета, однако там артист почему-то не отмечал дни рождения. А недавно СМИ всколыхнула информация о его увольнении. Об этом объявил сам Александр Домогаров на своей страничке в соцсети. По словам артиста, его сняли со всех спектаклей.

В учреждении культуры отреагировали на эмоциональное высказывание артиста. "Не снимали его ниоткуда, ничего не могу сказать. Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю", – сообщила журналистам секретарь по связям с общественностью Театра Моссовета Татьяна Горина.