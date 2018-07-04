"Ты тупой!": взбешенный брат разорался на Домогарова после скандала

12 июля актеру исполнится 55 лет. Накануне юбилея он дал откровенное интервью о себе, детстве, семье.



"Папы нет больше четверти века, мамы – больше 15 лет. Квартиру не продали – она досталась моему старшему брату Андрею. Но я после маминой смерти не заходил в нее", – со вздохом рассказывает артист. По его словам, после ухода с родителей с братом он сблизился, хотя в детстве случались стычки. Вероятно, сказывалась разница в возрасте и воспитании. Плюс разные компании, разные учителя...



"Мы с Андрюшей никогда не были далеко, хотя разница в десять лет всегда чувствовалась, – продолжает артист. – В детстве у нас случались скандалы. Он чистый технарь, у него способности к математике, а я в ней, как и в химии с физикой, не понимал ни бельмеса. Не понимал, почему поезд, который едет из пункта А в пункт Б, опаздывает на 20 минут! Андрюшка пытался в детстве со мной заниматься, но надолго его не хватало".

Умный брат то и дело кричал на с трудом соображавшего Домогарова: "Ты тупой!". У него просто не выдерживали нервы и он не понимал, почему простые, как кажется, вещи не доходят до Саши. Да просто склад ума был другой! "В ответ я садился за пианино и играл. Спрашивал: "Ты так можешь?" Он тыкал в клавиши одним пальчиком – в музыке брат был не сильнее, чем я в математике. Он окончил МАДИ. У меня не было идей по поводу поступления, и он надоумил меня податься туда на подготовительные курсы. Недели через три стало очевидно, что не в коня корм: я не понимал ничего вообще", – цитирует актера журнал "Теленеделя".

Рассказал артист и про нравы, которые царили в доме: "Отец был авторитет из авторитетов. Вообще никогда не кричал, а если хоть чуть-чуть повышал голос, можно было бежать и прятаться". А сегодня уже сам Домогаров считается авторитетом – его уважают актеры, а в театре считаются с его мнением.