Оправившийся от нападения Сергей Филин вновь женится

Российский артист балета Сергей Филин зарегистрировал отношения со своей возлюбленной Марией Прорвич после 19 лет сожительства. У пары двое общих сыновей.

"Почему не сделали этого раньше? Некогда было! Казалось, у нас так много времени... А годы все шли и шли. И вдруг, я понял, что моему старшему сыну Даниилу (от предыдущего брака с балериной Инной Петровой – ред.) – уже 22 года. Среднему – Саше – 12 лет", – сообщил журналистам выдающийся танцор.

"Мы просто подумали, что может случиться так, что наши дети женятся прежде, чем это сделаем мы. А этого допускать было нельзя. К тому же, в этом году есть еще один замечательный повод – чемпионат мира по футболу, который проходит в России. Теперь 2018 год буду вспоминать не только в связи с мундиалем, но и из-за нашей свадьбы" – со смехом добавил Сергей.

После торжественной церемонии, которая по словам Филина будет очень яркой и пышной, он и супруга отправятся на традиционную для молодоженов прогулку по достопримечательностям столицы. После в ресторане их будет ждать множество гостей. "Будет и платье невесты, и свадебный торт и все-все, что ассоциируется с этим счастливым событием", – сообщил артист.

Публикация от Maria Alexandrova (FAN) (@mariaalexandrova_fan) 17 Фев 2018 в 9:50 PST

Танцор и его возлюбленная в следующем году планируют отметить сразу фарфоровую свадьбу. "Нашим отношениям с Марией исполнится 20 лет. Странно было бы отмечать эту дату, будучи официально не в браке", – цитирует артиста 7days.ru.

Отметим, что это будет второй брак танцора. Ранее он был женат на балерине Большого театра Инне Петровой. В 1995 году у них родился сын Даниил.

Публикация от �� N A T A L Y S U G O Y D �� (@nataliadriana80) 27 Окт 2017 в 12:44 PDT

Добавим, что в январе 2013 года на Сергея было совершено нападение. Ему в лицо плеснули кислоту. Он перенес несколько операций по восстановлению зрения и в итоге смог вернуться к работе.