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"Пить некогда": оскандалившийся Домогаров раскрыл правду

Александр Домогаров. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Александр Домогаров отреагировал на ажиотаж, который возник после того, как в СМИ появилась информация, будто артист покидает театр. Прославленный актер расставил все точки над i.
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На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Александр Домогаров прояснил сложившуюся ситуацию. "НУ что же, Господа Журналисты, Вы прочитали то, что хотели прочитать. Правда, Вы немного ошиблись, это не эмоции. Вы хотели узнать ПРАВДУ? Так вот – правда в том, что некоторые из вас, действительно предлагали мне сотрудничать и облить грязью Театр Моссовета. Я отказался (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявил Домогаров.

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Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

Далее артист сообщил, что весь ажиотаж вокруг его персоны вызван именно этим его решением. "За то, что я сделал, я и получил такое совершенное и глубокое понимание моего пребывания в Театре. Ну что можно сказать? Ничего. Только одно – простите. Простите, что не оправдал ваших ожиданий! Да и пить то некогда было, извините, но если предложили бы, то с удовольствием!" – признался популярный артист.

В доказательство того, что Домогаров ведет кристально трезвый образ жизни, он дал свое рабочее расписание. "Было дано 8 спектаклей с 20 февраля по 2 марта, а 19 февраля на сцене Театра Моссовет – был спектакль "Вишневый сад". КАК ТО НЕ СХОДИТСЯ с алкоголем, граждане не пьющие Журналисты!))", – завершил свой опус актер.

Ранее Александр Домогаров заявил в соцсети, что увольняется из театра Моссовета. По словам артиста, его сняли со всех спектаклей. В Моссовете отреагировали на эмоциональное высказывание артиста. "Не снимали его ни откуда, ничего не могу сказать. Впереди у него гастроли. О том, что он написал, я знаю", – сообщила Пятому каналу секретарь по связям с общественностью театра Моссовета Татьяна Горина.

Автор: Наталья Аряева6 марта 2018, 15:09
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